Las sandalias negras de Paula Echevarría: el arma secreta de la elegancia que puedes encontrar en Bershka

Es indudable que Paula Echevarría es una auténtica embajadora de la moda en España, y sus elecciones de estilo son seguidas por miles de fans en todo el país. Así que, si buscas una fuente de inspiración para tus próximos looks, no dudes en echar un vistazo a las sandalias negras de estilo minimalista de Sandro. Eso sí, la pena es que, de momento, no están disponibles.