Los cinco productos de maquillaje para estar al día de todas las tendencias

Aunque no lo creas, el neceser perfecto y con el que todas soñamos existe. Es cierto que si no eres una experta en belleza te puedes perder un poco y no saber qué productos son imprescindibles para presumir de un rostro perfecto y del que nos sintamos orgullosas cuando nos miremos en el espejo. Estamos hablando de esas bases de maquillaje que nos proporcionan un acabado mate, pero que no resecan la piel y logran un acabado aterciopelado. O de las máscaras de pestañas que proporcionen ese volumen necesario para ser nuestras aliadas perfectas. Y qué decir de los tonos nude de los labiales, que siguen reinando y que son ideales para looks diurnos o cuando queremos destacar más los ojos.