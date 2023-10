Los perfumes nicho que mejor huelen y que debes descubrir y experimentar este otoño

Después de casi dos años sin nuevas incorporaciones a sus Classic Fragances (la colección clásica que está durante todo el año en tienda), Le Labo anuncia nuevo fichaje para la colección. Se trata de Lavande 31, que rompe con todas las nociones preconcibidas de lavanda que tenemos en la mente. Sus aceites esenciales de bergamota y flores de naranjo le dan un despegue fresco para revelar una lavanda de la pureza más grande, donde solo los botones florales se destilan, dándole a la creación verticalidad e intensidad. Su base es puramente Le Labo: notas ámbar, terrosas y almizcladas, combinadas con notas de tonka que le dan a este perfume un estilo clásico regresivo que es limpio y a la vez no, identificable pero verdaderamente único. No, no es la lavanda que creías conocer.