No esperes al otoño y hazte con este perfume de Zara con un olor tan especial que no pasarás desapercibida

Desconocido hasta hace poco en Occidente, se ha convertido en la estrella de la perfumería moderna, y por eso, son muchas las firmas de cosmética que lo han incluído en sus perfumes, logrando que muchas caigamos rendidas ante un aroma que huele a madera y a dulce, pero que, por encima de todo, es un olor penetrante y que es percibido de manera diferente por cada persona. De ahí que debas saber que las fragancias con oud son únicas pero no son para todo el mundo. O las amas o las odias, y por eso, hemos encontrado una en Zara que, no solo está muy bien de precio, sino que nos trasladará hacia ese universo olfativo en el que, una vez que entras, no querrás salir. ¿Hacemos la prueba?