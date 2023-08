Atención a estos exfoliantes corporales para lucir un bronceado perfecto y luminoso

A todas nos encanta presumir de un bronceado perfecto que resalte nuestra belleza natural gracias a una piel sana, suave y brillante. Pero, ¿sabías que el secreto de un tono dorado y luminoso no empieza con el sol, sino con una buena exfoliación? Sí, los exfoliantes corporales son ese producto estrella que a menudo subestimamos, pero que marcan una gran diferencia en nuestra rutina de belleza estival. Porque aunque no lo creas, una crema hidratante no es suficiente y ese es un error que muchas veces cometemos todas. Escoger, por lo tanto, un buen exfoliante corporal eliminará las células muertas de la piel, lo que permitirá a las cremas aplicadas con posterioridad penetrar mucho mejor y ejercer mayor efecto en nuestra piel.