La leche corporal que se convertirá en tu mejor aliada este verano

Esos días en los que vamos a la piscina o a la playa y que se traducen, no solo en diversión asegurada, sino también en una sequedad extrema de nuestra piel, sobre todo por el cloro o la sal. Grietas, estrías, arrugas, irritaciones o picores. Si eres incluso de esas personas que se 'olvidan' de la hidratante corporal durante todo el año, en estos meses de calor más vale que empieces a cuidar la piel de todo tu cuerpo. Un sencillo gesto que no debería faltar en tu rutina ‘beauty’ diaria y que nosotras te animamos a hacer gracias a una leche corporal que hemos descubierto y que nos encanta. No te olvides que no solo la cara necesita hidratación y mimos con frecuencia.