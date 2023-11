¿Adiós al cacao? Llega la revolución del aceite labial

Dermatólogos y expertos en belleza destacan su textura ligera, que tiene una capacidad de penetración mucho mayor que el cacao tradicional, haciendo que se potencie la hidratación y la penetración de los activos. Y es que los labios carecen de glándulas sebáceas, lo que hace que sea muy fácil que se resequen y descamen. Esta situación se ve agravada por factores como la temperatura, los rayos ultravioletas, algunos medicamentos, deficiencias nutricionales o la contaminación. Gracias a su composición, en las que abundan los aceites esenciales, los aceites labiales reparan los tejidos de la piel, hidratan, nutren en profundidad, luchan contra los signos de envejecimiento y dan un aspecto saludable. Además, suelen contener ácidos grasos emolientes, que son absorbidos por la piel muy fácilmente y la mantienen hidratada durante más horas. De esta forma, si aún no los conoces o no los has probado, te recomendamos cinco aceites labiales para lograr que tus labios estén más hidratados, suaves y jugosos.