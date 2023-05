Toma nota porque este es el color de labios con el que soñarás todo el verano

Se trata de un tono rosado, pero que resulta casi imperceptible, aunque lo justo para no llevarlos al desnudo y dotarlos de una chispa de elegancia. Como lleva ocurriendo los últimos meses, el 'no makeup' se revela y se postula como el gran protagonista de este verano. Y, obviamente, nosotras no vamos a escapar de él porque es perfecto para presumir de una cara natural y luminosa casi sin esfuerzo.