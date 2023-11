Por qué 'The Bear' es la serie de la que todos hablan (y no solo los cocineros)

Si te gustan las series de televisión, seguro que has escuchado hablar de 'The Bear'. Estrenada hace dos años en Disney +, nos lleva hasta Carmy, un chef que renuncia a su puesto en un lujoso restaurante de Manhattan para volver al agitado barrio de Chicago donde se crió. Allí tendrá que enfrentarse a varios frentes en su vida, como la muerte de su hermano y un lugar donde los trabajadores no tienen ningún método ni disciplina.