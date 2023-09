Ya hay fecha para el estreno de una de las series policíacas más esperadas desde hace años

Cabe señalar que Jodie Foster no había tenido un papel fijo o recurrente en televisión desde la década de los setenta, a pesar de que como directora ha trabajado en títulos como 'House of cards', 'Orange is the new black' o 'Black Mirror'. A su lado, Kali Reis, mucho menos famosas que Foster, y conocida sobre todo por su carrera como boxeadora. A ellas dos las acompañan Fiona Shaw Christopher Eccleston o John Hawkes. Un reparto de lujo que hace que nuestras ganas por ver esta serie crezcan cada minuto.