Ojo porque esta es la película más terrorífica que verás en mucho tiempo

El Exorcista

Hubiera sido un pecado no cerrar esta lista con la obra maestra de William Friedkin estrenada en el año 73. Parte de su éxito se debe a que el guion lo escribió la misma pluma que había firmado la novela en la que se inspiró la cinta, William Peter Blatty, un best seller en Estados Unidos. Del argumento poco más se puede añadir a estas alturas, pero si no la has visto aún, prepárate para no olvidarte jamás de Regan McNeil, la niña protagonista. Estamos ante una ganadora de cuatro Globos de Oro y dos Oscar, para los que estuvo nominada a diez estatuillas. Mucho nivel.