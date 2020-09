Neve Campbell volverá a gritar en 'Scream 5'

Neve Campbell acaba de confirmar su participación en la nueva película de 'Scream'. La actriz volverá a dar vida a Sidney Prescott, personaje que interpretó en las cuatro películas anteriores de la saga.

La actriz está encantada con volver a dar vida a Sidney y ha dicho: “Después de pasar un tiempo hablando con Radio Silence, han mostrado mucho amor, respeto y admiración por Wes Craven y todo lo que ha creado en la franquicia 'Scream'. Estoy más que emocionada de volver al papel de Sidney Prescott y regresar a Woodsboro”.

De esta forma, Campbell se une a los miembros del elenco previamente confirmados como son David Arquette y Courteney Cox, quienes volverán a ponerse en la piel de Dewey Rile y Gale Weathers, cámara de televisión y periodista, respectivamente, que contaban y vivían las diferentes malas experiencias sufridas por Sidney Prescott.

A estos veteranos de 'Scream' se les suman las caras nuevas de Jack Quaid ('The boys'), Melissa Barrera ('In the heights') y Jenna Ortega ('Tú).

La producción de esta quinta película de 'Scream' tendrá lugar en Wilmington (Carolina del Norte). Spyglass y Paramount Pictures tienen previsto hacer el lanzamiento mundial de la película el 14 de enero de 2022.

El resto del reparto del regreso de 'Scream' se irá descubriendo poco a poco.

Esta nueva película de 'Scream' está dirigida por Matt Bettinelli-Olpin y Tyler Gillett del grupo cinematográfico Radio Silence ('Ready or Not', 'V / H / S') a partir de un guion de James Vanderbilt ('Murder Mystery', 'Zodiac') y Guy Busick ('Ready or Not', 'Castle Rock'). El creador Kevin Williamson y el tercer miembro del trío de Radio Silence, Chad Villella, son productores ejecutivos con Vanderbilt de Project X Entertainment, Paul Neinstein y William Sherak como productores.

'Scream' es una larga franquicia dentro del género de terror con cuatro largometrajes, 'Scream' (1996), 'Scream 2' (1997), 'Scream 3' (2000) y 'Scream 4' (2011). Dirigida por el famoso "maestro del terror", el fallecido Wes Craven, las películas recaudaron más de 600 millones de dólares en ingresos de taquilla en todo el mundo. Williamson escribió la película original, así como 'Scream 2' y 'Scream 4'.

Así que si no estás al día con estas películas tienes hasta 2022, año en el que se estrenará 'Scream 5', para verlas todas.