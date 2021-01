5 películas para no salir de casa en todo el fin de semana

Con este frío invernal que asola toda España, sabemos que este fin de semana no te apetecerá nada salir de casa. Y por eso, te proponemos un plan que nunca falla: "peli, manta y sofá". Para hacértelo mucho más llevadero o simplemente porque no sabes que películas ver, ya sea porque ya has visto muchas o por la cantidad de oferta que hay en todas las plataformas de streaming, hemos hecho una selección de cinco con las que sabemos que disfrutarás, llorarás, te reirás y quién sabe si repetirás.

Empezamos con la nueva comedia protagonizada por Gillian Jacobs, sí, la inolvidable Mickey de la serie 'Love', y que regresa con una película llamada 'Solía ir allí'. En ella, nos cuentan la historia de una escritora de 35 años, Kate que, tras lanzar su nueva novela, es invitada a dar una charla en la universidad y acaba introduciéndose en la vida de un grupo de estudiantes. Con la crisis de la mediana edad y el tópico de "cualquier tiempo pasado fue mejor" (o no) como telón de fondo, esta comedia te hará reflexionar sobre el paso a la temida madurez. Está disponible en Movistar.

La siguiente película que te recomendamos se llama 'Fragmentos de una mujer' y cuenta la historia de una pareja de Boston (Vanessa Kirby y Shia LaBeouf) cuya vida cambia radicalmente tras perder a su hijo durante un parto casero por una negligencia cometida por una matrona a la que posteriormente denuncian ante los tribunales. Es entonces cuando, además de tener que superar el dolor por la pérdida de su hijo, esta mujer tendrá que hacer frente a una compleja relación con su marido y a su madre, una mujer dominante por naturaleza. Está disponible en Netflix.

'Una pastelería en Notting Hill' arranca como un melodrama pero después da paso a una deliciosa (nunca mejor dicho) comedia. Todo empieza cuando, decidida a cumplir el sueño de su difunta madre de abrir una pastelería en Notting Hill, la joven Clarissa pide ayuda a la mejor amiga de su madre, Isabella, y a su excéntrica abuela, Mimi para hacerlo. A partir de ese momento se embarcan en un viaje para lograr que sea una tienda llenar de amor, esperanza y coloridos pasteles. Está disponible en Movistar.

Vamos ahora con un musical, en este caso uno protagonizado por Meryl Streep y Nicole Kidman y que se llama The 'Prom'. Dirigida por Ryan Murphy, cuenta la historia de dos estrellas de Broadway que necesitan encontrar una causa social que les dé buena publicidad después de que su última obra haya sido un completo fracaso. Deciden viajar a Indiana para ayudar a una adolescente que se enfrenta a una situación complicada: quiere ir al baile de fin de curso con su novia, pero la junta de padres y madres del instituto no lo quiere permitir. Está disponible en Neftlix.

Por último, te recomendamos 'Déjales hablar', una película que nos habla de una famosa autora (de nuevo la gran Meryl Streep) que decide hacer un crucero con dos de sus mejores amigas para sanar viejas heridas y, de paso, disfrutar de unos días de diversión. Por su parte su sobrino (Luchas Hedges), que también se apunta al viaje, comienza una relación con la agente literaria de su tía. Dirige Steven Soderbergh y está disponible en HBO.

¡Ah! Y por supuesto no olvides unas palomitas.