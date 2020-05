Lady Gaga, junto a Ariana Grande, no es la única que estrena música hoy

Se va notando que poco a poco volvemos a ponernos en marcha. Lady Gaga anunciaba desde hace días que el viernes 22 de mayo por fin podríamos escuchar una nueva canción de su disco 'Chromatica' en la que cuenta con Ariana Grande. Pero más cerquita también tenemos que celebrar que David Otero junto a Cepeda, Rozalén y Vetusta Morla han elegido el mismo día para lanzar sus trabajos.

A todo color

El sexto disco de Lady Gaga verá la luz el próximo día 29 de mayo, ya no habrá más aplazamientos. Los 16 temas, cuyos títulos ya adelantó en una publicación de Instagram, verán la luz en poco más de una semana. Pero para abrir boca ha dado a conocer un pequeño adelanto de lo que nos espera con la canción 'Rain on me'.

Ariana Grande canta junto a ella este tema súper bailable, que hace acordarse de los ritmos disco de Studio 54, y en el que se complementan sus voces tanto como parecen haberse complementado ellas, que están encantadas de haber compartido esta experiencia.

Ésta que interpreta junto a Lady Gaga es bien distinta a la que presentó hace pocos días junto a Justin Bieber, una canción surgida durante el confinamiento y para bailar pegados.

¿No te recuerda la estética a la que últimamente luce Miley Cyrus? ¡Los 80 han vuelto!

Rozalén también está de estreno

La hemos visto participar en casi todos los directos durante esta cuarentena. Nos ha animado desde su salón, y ha atendido a todos los medios y llamadas que han querido contar con su luz y su voz.

Pero esta vez viaja un poco más allá y más allá de su confinamiento para dar a conocer la primera canción del que será su próximo nuevo disco. 'Este tren' sale en plena desescalada, y pone música a sentimientos que muchos llevamos dentro.

El laberinto de canciones de Vetusta Morla

La banda sigue reinventándose, y estamos felices de poder perdernos en el nuevo disco que acaban de presentar: 'MSDL- Canciones dentro de canciones'.

En su quinto álbum nos invitan a descubrir la constante transformación con la que viven sus canciones, muchas de ellas ya conocidas, pues están tomadas de su anterior disco 'Mismo sitio, distinto lugar'.

Aceptamos su reto sin dudarlo. Y es que con 'Los abrazos prohibidos' nos rendimos a sus pies. Compartimos contigo una de las canciones que más nos han llegado durante estos meses, en la que han estado acompañados por grandes aristas de nuestro país. Un detalle más que les avala como uno de los grupos más potentes de nuestro país, que ya tenía agotadas las localidades para la gira de este nuevo trabajo... Una situación de la que sin duda sabrán cómo rehacerse, como han demostrado desde sus orígenes.