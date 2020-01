Miley Cyrus empieza el 2020 cortando por lo sano

Año nuevo, vida nueva y, en ocasiones (y para las más atrevidas), look nuevo. A lo largo del 2019 nuestras 'celebs' preferidas nos dejaron cambios de look realmente impresionantes, y tan solo siete días después de haber iniciado el 2020 ya tenemos el primer cambio de una de nuestras cantantes favoritas. Como no podía ser de otra manera, tenía que ser ella, hablamos de nuestra querida Miley Cyrus.

Y es que otra cosa no, pero podemos afirmar que Miley es atrevida (con todas las letras). El pasado año la cantante se ha tenido que enfrentar a diversas situaciones de su vida personal que le han llevado a sufrir críticas en más de una ocasión, como es el caso de su divorcio con Liam Hemsworth y su nueva relación con Cody Simpson (con quien, además, ha subido contenido muy 'hot' a las redes sociales).

A pesar de que el 2019 no ha sido precisamente un año protagonizado por alegrías para la estadounidense, probablemente este 2020 le depare muchas cosas buenas y, por eso, Miley lo tiene claro: ¿qué mejor forma de empezar un nuevo año que con un nuevo look?

La intérprete de 'Wrecking Ball' ya se despedía en 2019 con un corte al estilo 'mullet', sin embargo ha querido estrenar década dando un giro a ese estilo capilar.

El look elegido por Cyrus es un corte de pelo por encima de los hombros, con muchas capas y flequillo, al más puro estilo 'shaggy', o también conocido como 'de cortina'.

Sin duda alguna, un look atrevido y cañero que no pasa desapercibido. Y ella misma lo sabe, o así lo ha dejado escrito en su Instagram:

Nuevo pelo. Nuevo año. Nueva música

Con este mensaje la cantante nos anticipa que su 2020 está cargado de nuevos proyectos muy diferentes a los que nos tiene acostumbradas. ¿Qué estará tramando? ¡Esperamos ansiosas!