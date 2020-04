Lady Gaga revela las canciones de 'Chromatica'

Lady Gaga se vio obligada a retrasar el lanzamiento de su sexto álbum de estudio 'Chromatica' por culpa de la pandemia causada por el coronavirus Covid-19. Sin embargo, esto no ha hecho que la cantante no vaya compartiendo cosas con sus 'little monsters' sobre este esperado disco.

Lady Gaga ha compartido con todos sus seguidores el listado de las canciones que formarán parte de 'Chromatica'. Según el post, subido en las diferentes redes sociales, el álbum tendrá 16 temas.

16 canciones originales de Lady Gaga, aunque en algunas de ellas contará con las colaboraciones de sus amigos Elton John, Ariana Grande y Black Pink. En este 'tracklist' se puede ver los tres temas que interpreta junto a ellos.

La canción que interpreta junto a Elton John es 'Sine from above'; el tema en el que colabora Ariana Grande es 'Rain on me' y por último, 'Sour candy', compartida con Black Pink.

Ya sabemos el listado de canciones de 'Chromatica', ahora lo que están esperando con muchas ganas sus 'little monsters' es el anuncio de la nueva fecha del lanzamiento del álbum, que en un principio iba a ser el pasado 10 de abril y que en su día comunicó que saldrá más adelante este 2020.

¿Lo anunciará pronto? Pues puede que no falte mucho ya que acaba de dar tantos detalles sobre las canciones que van a formar parte de este sexto álbum de Lady Gaga.

Lady Gaga no ha parado de hacer cosas durante el confinamiento

La cantante fue de las primeras celebrities en Estados Unidos en empezar el confinamiento antes de que fuera recomendado por las autoridades sanitarias del estado de Nueva York, donde ella habita.

Durante estos días de confinamiento, la hemos visto compartir una bonita imagen junto a su pareja, celebrar su cumpleaños y participar en un macroconcierto virtual el sábado 18 de abril.

Ahora ha mostrado el 'tracklist' de 'Chromatica', ¿qué será lo próximo? ¿La fecha del lanzamiento del álbum o la posible cancelación de la gira que tenía prevista para este verano?

Estamos expectantes al próximo anuncio de Lady Gaga.