Cinco ensaladas riquísimas para comer fresco, ligero y sin aburrirte

Lo malo es que seguro que después de días y días comiendo ensalada, ya estarás harta de tanta lechuga, de tanto tomate y y tanto aceite y vinagre. Pero tranquila, porque las ensaladas han evolucionado y ya no son lo que eran, además de ser una de las recetas más sencillas y rápidas de preparar. Sin embargo, su elaboración no consiste simplemente en mezclar alimentos sin seguir ningún criterio. Por ejemplo, cada vez son más habituales las que se elaboran con legumbres, uno de los alimentos que más beneficios aportan a nuestro organismo ya que son ricas en proteínas vegetales, hidratos, fibra, hierro, vitamina B y minerales. Además son muy saciantes y tienen un índice glucémico bajo, por lo que no necesitaremos mucha cantidad para cubrir la comida o la cena adecuadamente. Así que ¡despídete de las ensaladas monótonas y déjate sorprender por estas cinco propuestas que revitalizarán tus comidas y cenas estivales!