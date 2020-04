Beyoncé fue la gran sorpresa en el especial musical de Disney

Muchas estrellas del universo Disney estaban previstas para actuar desde sus casas en un especial que la factoría de ficción emitió el pasado jueves 16 de abril para subir los ánimos durante el confinamiento. Lo que nadie se esperaba era que la mismísima Beyoncé hiciera una aparición estelar en 'Disney Family Sing Alone'.

Este evento virtual reunió a decenas de artistas para cantar temas de las películas clásicas de la compañía favoritas por el público. ¿Cuántas te has visto tú durante esta cuarentena? Alguna... seguro.

Pudimos ver el esperado encuentro de los protagonistas de 'High School Musical', con Vanessa Hudgens y Ashley Tisdale como las más aclamadas de su 'instituto'. Zac Efron no faltó a la cita, saludó a los fans, pero no llegó a actuar junto al resto de sus compañeros.

También brillaron Ariana Grande, que cantó 'I Won’t Say I’m In Love' de Hércules, Christina Aguilera entonando 'Can You Feel the Love Tonight' de 'El Rey León', o Demi Lovato junto a Michael Bublé interpretando 'A Dream Is A Wish Your Heart Makes' de 'La Cenicienta'.

La reina

Beyoncé ha vuelto a demostrar que se merece su trono en lo más alto de la música. Se convirtió en parte de la familia Disney tras su interpretación como Nala en la revisión de 'El Rey León' de acción real.

Con un look muy cuidado, un maquillaje sutil y su melena rizada recogida en una semicoleta alta, mostró su preciosa voz cantando 'When You Wish Upon a Star' de 'Pinocho', especialmente dedicada al personal sanitario, como agradecimiento por su trabajo y esfuerzo.

LISTEN: Beyonce performs "When You Wish Upon a Star" and dedicates the song to health care workers.



Just Perfect.#DisneyFamilySingalong pic.twitter.com/Plkgxo2dcU — Austin Kellerman (@AustinKellerman) April 17, 2020

Al terminar su canción, quiso compartir un mensaje de ilusión: "No perdáis la esperanza. Vamos a superar esto, lo prometo".

Si quieres revivir estos momentos tan entrañables, te dejamos un vídeo con el que podrás seguir la letra de la canción y entretenerte un rato, que era el objetivo de este programa.

¡No te pierdas el que hay montado para este fin de semana con Lady Gaga como cabeza de cartel!