Demi Lovato se cuela accidentalmente en el vídeo de su nuevo novio

Demi Lovato también está cumpliendo con la recomendación de quedarse en su casa de Estados Unidos, pero no lo está haciendo sola. Está en buena compañía, con su nuevo novio. ¿Y cómo lo sabemos? Por la aparición accidental en el directo de su nuevo chico que ya se ha convertido en viral.

Después de verles comprar juntos y mostrarse como buenos amigos en público, se empezó a sospechar que Demi Lovato y Max Ehrich estaban comenzando una relación amorosa...

"¡Qué imaginación tienen los medios! Se intercambian mensajes a través de Instagram y les ven juntos en el súper, y ya hablan de que son novios...". Pues... amigas, ¡así es! Y es que esta cuarentena nos está descubriendo muchas parejitas que aún no viven juntas y no pueden pasar tanto tiempo separadas.

Dicho y hecho. O más bien 'visto'.

Max, que es un artista multidisciplinar, que actúa, baila, compone y canta, estaba sentado al piano, ofreciendo un concierto desde casa a través de su Instagram Stories.

Hasta ahí todo normal... Hasta que 'alguien' se cuela en su vídeo sin saber qué está siendo pillada 'en directo'.

Ese alguien era Demi, que llevaba una camiseta ancha y una sonrisa de oreja a oreja. Le llevaba una mantita a su chico para cubrirle los hombros, y ¡ups!:

- "Estoy en directo", le dice Max.

- "¿Qué?", pregunta Demi, que todavía no se ha enterado de lo que está pasando...

- "Que ¡estoy en directo!".

¡OMG! Así que Demi se cubre con su mantita, como si pretendiera no ser vista... y se retira, mientras que Max se contiene la risa con la mano, aunque es evidente que su cara es un poema y su mirada divertida lo dice todo.

Ninguno de los dos ha vuelto a hacer referencia a la anécdota, y siguen colgando fotos en solitario de sus confinamientos.

Gracias al portal de noticias Pop Crave hemos recuperado este momentazo para ti, para que te rías un rato, tengas más cuidado en las videollamadas, y sepas que Demi está bien... muy bien.

Demi Lovato’s rumored boyfriend Max Ehrich was on IG Live and Demi Lovato accidentally popped in. 👀 pic.twitter.com/NXZhoztwwb