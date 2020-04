Vanessa Hudgens y Zac Efron, juntos de nuevo por una buena causa

Desde luego no nos podemos quejar de la cantidad de planes que están surgiendo para que los días se nos hagan más amenos durante el confinamiento. Para este jueves 16 de abril traemos uno que le va a encantar a los fans de 'High School Musical'.

Los protagonistas de la exitosa película de Disney van a reunirse para participar en un 'Disney Family Singalong'. Kenny Ortega, productor de 'High School Musical' ha sido el encargado de dar la buena noticia y ha confirmado que Vanessa Hudgens, Ashley Tisdale, Corbin Bleu, Monique Coleman, Lucas Grabeel y Zac Efron se van a volver a 'juntar' para este especial.

Kenny Ortega está encantado con la idea de esta nueva reunión de sus chicos y le está muy agradecido al canal de televisión de ABC por la iniciativa. El director, productor y coreógrafo así lo ha dejado claro con estas declaraciones: "Estaba buscando algo que poder hacer y fue maravilloso cuando me llamaron de ABC y me invitaron a participar en esta iniciativa".

Ortega lo tiene claro: "encontré un propósito para levantarme todas las mañanas. Me siento muy bien por tener la oportunidad de hacer algo como esto, es una buena medicina".

Por lo visto, el productor de 'High School Musical' no tuvo ningún problema para ponerse en contacto con los protagonistas del famoso musical de Disney. Le costó más dar con Zac Efron, del que Ortega ha dicho que en cuanto se enteró del proyecto se unió enseguida.

Es más, el actor, que hace unos días reconocía que no quería volver a tener el cuerpo con el que salía en 'Los vigilantes de la playa', va a enviar un mensaje durante un vídeo en este programa especial que ha organizado el canal de televisión ABC.

Los Wildcats van a volver a estar juntos y van a cantar su tema estrella: 'We're All in This Together', un título que viene como anillo al dedo para la situación que estamos viviendo.

Los protagonistas de 'High School Musical' se hicieron grandes amigos

El 16 de abril se volverán a juntar los protagonistas de 'High School Musical', pero no es el único contacto que han tenido durante estos días de confinamiento. El pasado fin de semana todos ellos, excepto Zac Efron, disfrutaron de una quedada virtual a través de Zoom.

Por todos es sabido que la amistad de Vanessa Hudgens y Ashley Tisdale es inquebrantable desde que se conocieran durante el rodaje de este musical.

Vanessa Hudgens y Zac Efron traspasaron el amor del set de rodaje a la vida real y rompieron tras cinco años formando una de las parejas 'teen' de Hollywood más queridas.

Las cosas entre ellos no acabaron muy allá pero, para aportar su granito de arena han dejado atrás todas las diferencias del pasado y el próximo jueves volveremos a verles juntos.