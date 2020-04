No te pierdas la actuación en vivo de Lady Gaga

No todos los días tenemos la oportunidad de disfrutar de una actuación en directo de las artistas que más suenan en todo el planeta. Lady Gaga, Taylor Swift y Billie Eilis son tres de las estrellas confirmadas en unirse a ‘One World: Together At Home’, un evento en 'streaming' único que tendrá lugar el próximo sábado 18 de abril a partir de las 18:00 de la tarde (hora local) como homenaje a todo el personal sanitario que está luchando contra la pandemia que ha generado el COVID19. Así que en España podremos verlo de madrugada, a partir de las 02:00 horas.

El lugar: tu casa, a través de varias plataformas como Amazon Prime Video, Apple, beIN Media Group, Facebook, Instagram, TIDAL, Twitter, Yahoo and YouTube.

Serán 70 artistas los que se van a unir para retransmitir un 'Lineup Festival' que promete ser histórico. Además de ellas, también intervendrán personajes muy conocidos de diversos ámbitos como Victoria Beckham, Lupita Nyong'o, Ellen Degeneres, y por supuesto del mundo de la música como Jennifer Lopez, Alicia Keys, Pharrell William, Sam Smith, y Andrea Bocelli, quien acaba de ser noticia por un concierto de Pascua sin precedentes en la Catedral de Milán.

Tres de los presentadores más populares de la televisión norteamericana serán los maestros de ceremonias: Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel y Stephen Colbert.

Esta propuesta busca promover más compromisos por parte de los líderes políticos, empresas y organizaciones y que se unan con acciones eficaces en la lucha contra esta situación que ha paralizado nuestra vida.

Acortar distancias

Estas cantantes van un pasó más allá y se unen así a la serie de conciertos 'Together at Home' de Global Citizen y la Organización Mundial de la Salud. Bajo esta iniciativa ya han participado músicos como John Legend, Camilla Cabello y Shawn Mendes, Charlie Puth o Chris Brown, y tiene como motivación llevar entretenimiento y energía positiva con la música en directo a través de los vivos de Instagram, y mantenernos unidos a pesar del aislamiento.