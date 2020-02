Los besos de película que han quedado para el recuerdo

Sin saber muy bien por qué, de repente, una conversación de redacción ha derivado en besos, y de ahí ha dado al salto al cine y ha sido imposible no hilar ambos conceptos porque pocas cosas más cinematográficas existen que los besos. A un besazo no se le dice que es “de película” por casualidad. Era irremediable acabar haciendo una lista de los favoritos de la historia del cine y, como es normal en estos casos, es imposible quedarse con diez. Hay muchos más.

Hay que tener en cuenta que hace ya 124 años que el cine inmortalizó el primer beso en la gran pantalla. Se lo dieron May Irwin y John C. Rice en la película 'The Kiss' y fue una escena que no dura más de veinte segundos y el beso es una pequeñísima parte de ella, pero eran otros tiempos.

De ahí a las 58 horas 35 minutos y 58 segundos que duró el beso más longevo de la historia en la vida real -una pareja tailandesa ostenta el Récord Guinness desde el año 2013 con esa marca-, va un pequeño trecho, pero ya dicen que lo bueno, si breve, dos veces bueno. Y así son la gran mayoría de los mejores besos de la historia del cine: intensos, cortos, pasionales, acaramelados, sorpresivos en algunos casos y otros, en cambio, muy esperados y deseados.

No hemos incluido en la selección besos de seres vivos que no sean personas, pero si algo tiene el cine es esa capacidad mágica de conseguir que un beso entre dos perros, los míticos Golfo y Reina, protagonistas del clásico de Disney de 1955 ‘La dama y el vagabundo’, esté grabado a fuego en la memoria popular. Tan famosos como ese beso con espaguetti que unió las vidas de estos perritos para la eternidad son estos doce besos de película que cada vez que los vemos nos despiertan todavía más nostalgia y recuerdos que la anterior.