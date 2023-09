El vestido de lunares que las francesas se pondrán este otoño y nosotras les copiaremos

Los lunares han estado en el radar de la moda desde los años 50, pero este año han regresado con más fuerza que nunca. Diseñadores de renombre y marcas del llamado 'fast-fashion' están incorporando este estampado en sus colecciones de manera creativa. Desde los lunares maxi hasta los mini, hay opciones para todos los gustos. Una de las razones por las que el vestido de lunares se ha vuelto tan popular es su versatilidad. Esta pieza es apropiada para una variedad de eventos, desde bodas y cenas elegantes hasta salidas informales con amigos. El secreto para lograr un look 10 está en los accesorios: una cartera de mano y tacones para un look de noche, o unas sandalias planas y una bandolera para un aire más casual. No te olvides que al final del día, la moda no deja de ser una muestra de expresión y autenticidad.