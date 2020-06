Mery Turiel nos recuerda la importancia de un look todoterreno para la desescalada

Puede que ya no te pases tanto tiempo mirando tu armario pensando: "¿Qué me pongo hoy?", porque la rutina de levantarse cada día para ir a clase o a la oficina ha sido sustituida en la mayoría de los casos por otra muy distinta, en la que los looks nos exigen menos protocolo. Pero poco a poco vamos a ir retomando la actividad, y cada salida que realizamos la saboreamos y exprimimos con ganas (e incluso, necesidad).

Mery Turiel nos ha recordado que nuestros estilismos pueden estar a la altura, por ejemplo para acompañarnos a hacer recados de aquí para allá, sin dejar de lado que sean apetecibles, y que también destilen actualidad, tendencia, y sirvan para subirnos el ánimo. Y al que por supuesto, no le falta su mascarilla.

Un look con premio

El conjunto con el que nos sorprendió el otro día ¡lo tiene todo! Tanto que la influencer se paseó por la ciudad en bici, sin necesidad de utilizar prendas exclusivamente deportivas.

Combinó unos vaqueros color teja de Arizona Vintage con un top cruzado con mangas abullonadas y estampado vichy en blanco y negro de Alo Nui (precio: 59,99 euros). Y que no falten unas zapatillas de lona blancas, las suyas son de Vans, en contraste con los calcetines negros, un complemento cada vez más en auge y que puede dar mucho juego.

Y un accesorio más que casi pasa desapercibido, pero no para nosotras, que somos muy fans de los sombreros: uno tipo 'Pork pie' de ala ancha, con un color champán rosado que armoniza con todas las prendas.

Por cierto ese look que tanto nos ha gustado viene acompañado de una sorpresa, y es que ¡sortea la bici! Si quieres que esa bicicleta de paseo sea tuya, puedes intentarlo hasta el 14 de mayo visitando ese feed en su cuenta de Instagram.