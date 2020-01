Sara Carbonero y su sombrero con mensaje positivo

Nadie duda que Sara Carbonero es una referencia a la hora de vestir. La periodista ha vuelto a dar ejemplo de esto con su último look compartido en Instagram. En esta ocasión nos ha gustado tanto su atuendo como el sombrero que lo complementa.

Sara Carbonero lleva un sombrero negro con un mensaje de lo más positivo: "Las mujeres pueden con todo". Unas palabras claras y contundentes que estaría muy bien que calaran muy bien en cada una de nosotras. Dicho complemento no ha sido un detalle que haya añadido ella, si no que es una creación de Zadig et Voltaire.

Además del sombrero el look de Sara Carbonero, una vez más, nos encanta. Nos sirve de inspiración para nuestros looks tanto de oficina como de nuestro día a día. La periodista lleva una chaqueta beige con escote en pico y una falda larga con flores estampadas. Ambas prendas de su propia marca de moda.

Sara Carbonero aparece con una copita de vino y es que la periodista tiene mucho que celebrar. 2019 no ha sido un año fácil para ella, primero Iker Casillas sufrió un infarto de miocardio y ella ya tuvo que pasar por quirófano para que le extirparan un tumor maligno de un ovario.

Finalizó el tratamiento el pasado mes de octubre y poco a poco va recuperando sus rutinas en Oporto, ciudad en la que vive junto a su marido Iker Casillas y sus hijos Martín y Lucas.

Publicación llena de mensajes

Sara Carbonero ha acompañado esta bonita imagen con unas palabras de su admirada cantante Vanesa Martín: "Alguien que sepa frenar enero". Un mes que está finalizando y que va a dar paso a su cumpleaños. Un nuevo año que seguro celebrará por todo lo alto.