Los mejores looks de los Premios Screen Actors Guild

Estamos muy emocionadas con el momento que se vivió en el 'backstage' de los Premios Screen Actors Guild entre Jennifer Aniston y Brad Pitt. Entendemos que este reencuentro se haya hecho viral (y nosotras contribuimos a ello), ¡no es para menos! Pero también vamos a reivindicar que la gala dio para más, y nos referimos ante todo a la alfombra roja previa a la entrega de premios.

Las actrices y actores asistentes quisieron honrar con sus mejores looks a estos premios que se otorgan exclusivamente a esta faceta de la industria. Y es que los Premios SAG reconocen únicamente el trabajo de la interpretación, tanto en cine como en televisión. Además, los 13 premios son tanto de caracter individual como colectivo, ya que también se conceden a elencos enteros.

Una sorpresa en el palmarés

La pasada noche del 19 de enero se celebró la 26ª edición de estos premios y los premiados te van a sonar, porque casi son los mismos que en los Globos de Oro, y también los de la posterior cita con los Critic's Choice.

Joaquin Phoenix, Brad Pitt, Michelle Williams, Renée Zellweger y Phoebe Waller-Bridge son los nombres del año, porque se lo están llevando todo a los que están nominados. 'Juego de Tronos' también se llevó lo suyo, con Peter Dinklage como Mejor actor de serie dramática, y en esta ocasión además reconociendo a los dobles que trabajaron en la serie.

Pero hubo un sorpresón, y es que Jennifer Aniston se llevó un premio, ¡y no por peor actriz! No es una maldad, es una realidad que nuestra querida Rachel de 'Friends' ha sido unas cuantas veces nominada a los premios Razzies. Pero en esta ocasión se lo ha llevado en serio por su papel en 'The Morning Show' como Mejor actriz en serie de drama.

¿Fue su noche o no? Junto con la anécdota del principio, sin duda sí lo debió ser.

Lo mejor

Ya te adelantábamos que la alfombra roja fue un desfile de diseños elegantes, donde volvió a predominar el negro y el blanco (no te pierdas el look de Millie Bobby Brown), aunque también hubo quien se atrevió con el color, como Sophie Turner, y fue de agradecer.

Pero si algo nos ha llamado la atención han sido los cuidados 'beauty looks' con los que todas las asistentes han acompañado sus diseños de alta costura. Originales y favorecedores, se convierten en imprescindibles para hacer lucir aún más la elección de cada una.

Como ejemplo, mira el recogido que llevó Scarlett Johansson.

Te hemos destacado las mejor vestidas, decide cuál es la que más te gusta a ti.