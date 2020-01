Las mejor vestidas de los Globos de Oro 2020

Teníamos especial expectación este año 2020 por ver qué nos depararía la alfombra roja de los Globos de Oro teniendo en cuenta la nómina de actrices nominadas y las que, pese a no estarlo, habían confirmado su presencia en la gala celebrada en Los Angeles, y la verdad es que no ha defraudado para nada. Las grandes divas han vuelto a demostrar en un escenario de primer nivel como son los Globos de Oro que no se han ganado ese apelativo por casualidad a lo largo de su carrera: Jennifer Lopez, Scarlett Johansson, Charlize Theron, Cate Blanchett y Helen Mirren son, cada una con su estilo único, un top 5 insuperable.

La exuberancia de JLo, la sensualidad de la protagonista de 'Historia de un matrimonio', la sofisticación de la actriz sudafricana, la elegancia de la musa de Woody Allen y la clase de la artista británica son únicas e inigualables. Y por si a alguien le quedaba alguna duda de ello solo tiene que ver looks que lucieron en el hotel The Beverly Hilton. Por aquello de dejarlo en un número redondo hemos excluido, seguramente de forma, a Nicole Kidman de este selecto club. pero también lo merece con creces, como hemos podido ver en el posado previo a la celebración de la entrega de premios.

Pero si hemos disfrutado tanto del nivel general de la alfombra roja no ha sido por este grupo de elegidas únicamente. La nueva batería de artistas jóvenes que vienen pisando fuerte en la industria audiovisual como Jodie Comer o Ana de Armas han dejado claro que ellas también quieren ser protagonistas, y vaya si lo han conseguido. Y tampoco han fallado nuestros iconos favoritos dentro de lo alternativo, como Zoë Kravitz, que hace unos días nos dejó boquiabiertos al mostrarnos su vestido de novia, o Lucy Boynton, que nos ha dejado otro beauty look para el recuerdo.

Jennifer Aniston, Dakota Fanning, Naomi Watts, Michelle Williams y Margot Robbie son las estrellas que completan nuestra lista de favoritas. ¡Ojalá los Oscar mantengan el nivel!