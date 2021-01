Con este look tan felino Megan Fox podría estar ya comprometida

En mayo de 2020 supimos que Megan Fox y Brian Austin Green se habían divorciado tras diez años juntos y tres hijos en común. Las especulaciones acerca de su separación surgieron a raíz de que comenzasen a circular unas imágenes de la actriz con el cantante Machine Gun Kelly tomando un café juntos.

Fue entonces cuando Brian compartió un mensaje con sus seguidores que para muchos fue la confirmación de su separación: "Al final las mariposas se aburren de permanecer en una sola flor. Empiezan a sentirse asfixiadas. El mundo es grande y quieren experimentarlo".

Unos meses después, Machine Gun Kelly colgaba una foto en su cuenta de Instagram junto a Megan Fox haciendo oficial su relación durante los American Music Awards.

Desde entonces, la relación parece ir viento en popa, ya que ayer la pareja fue vista de compras por Nueva York y donde Megan llevaba un look de lo más original: un cárdigan rosa con estampado animal y una diadema, también de inspiración felina, formada por pequeñas rosetas. Unos vaqueros negros rotos y unas botas de tacón brillantes le daban el toque a una imagen, sin duda, muy rompedora.

Pero lo más llamativo fue comprobar que la actriz llevaba un posible anillo de compromiso en su mano, lo que he hecho que salten los rumores sobre una futura boda por parte de la pareja.

Es cierto que la actriz no es muy dada a hablar de su vida privada. Tan solo ha comentado algunos detalles sobre su relación con el músico a una conocida revista, por ejemplo que se conocieron cuando ambos participaban en el rodaje de la película 'Midnight in the Switchgrass'. Después, la actriz protagonizó el video musical 'Bloody Valentine' junto al cantante y saltaron las chispas.

Megan habló sin tapujos sobre la estabilidad que le da a su pareja. "Nunca hay un intento de controlarlo por mi parte. Es más bien que me mira para evitar sus propias tendencias autodestructivas. Y ahí es donde soy útil, porque por su cuenta y dejado a su suerte no sé cuánto interés tiene en cuidarse a sí mismo", aseguró la actriz.

No sabemos si finalmente la actriz se decidirá a comprometerse o no, pero a la vista de las imágenes, es muy probable que esté convencida para dar este importante paso.