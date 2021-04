En Lefties han conseguido que estos tres vaqueros sienten de maravilla

Hay prendas que son imprescindibles y que no deben faltar en la mayoría de nuestros looks. Tampoco es ningún secreto que una de ellas es el pantalón vaquero, que nunca ha perdido protagonismo y que nos encanta porque se adapta a modas, tendencias y, por supuesto, a todos los tipos de cuerpo.

Sabemos que encontrar el jean perfecto es una tarea complicada, porque depende de si eres alta, baja, tienes curvas o quieres parecer más estilizada.

Por eso, hemos echado un vistazo a la nueva colección denim para mujer de Lefties para esta temporada primavera-verano y hemos descubierto tres modelos que nos encantan y que se adaptan a todos los estilos y siluetas.

El primer modelo es el Jeans Mom Fit, un pantalón vaquero de tiro alto y corte relajado con cinco bolsillos. Está confeccionado en un tejido de 100 por cien algodón y tiene cierre frontal de cremallera y botón metálico. Su precio es de 17,99 euros.

¿Cómo puedes ponértelo? Con un top y una americana entallada y que te sentará de maravilla.

El segundo modelo que hemos seleccionado para ti es el Wide Leg, un pantalón vaquero de tiro alto y pernera ancha con cinco bolsillos. Tiene cierre frontal de cremallera y botón metálico. Su precio es también de 17,99 euros.

Puedes combinarlo con una camiseta estampada, una sin mangas o incluso una camisa de flores.

Por último, y para las más atrevidas, el short vaquero elástico con una vuelta en el bajo y de tiro alto. Tiene cierre frontal de cremallera y botón metálico.

Su precio es de 12,99 euros y queda genial con una camiseta 'crop top', una prenda que ha entrado en nuestro armario directamente como un must que no puede faltar, no importa cómo ni cuándo.

Así que ya sabes, si aún no has encontrado el vaquero que te apasione, aquí tienes la solución.