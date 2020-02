Helena Christensen: de modelar la ropa de H&M a musa de una de sus colecciones

Desde el 30 de enero ya podemos comprar en cualquiera de las tiendas a nivel mundial y online una colección cápsula bautizada con el nombre de la súpermodelo, ahora también directora creativa y fotógrafa: H&M x Helena Christensen.

Son precisamente las fotografías florales de la modelo las que protagonizan esta colección sostenible formada por 20 piezas, que van desde sudaderas, camisetas, y prendas denim.

Además, fue ella misma la encargada de hacer las fotos de la campaña, en la que jóvenes modelos lucen estas prendas combinables entre sí, dando lugar a estilismos cómodos, con un toque bucólico gracias a las estampaciones, y una paleta de colores en las prendas muy limpia.

"Quise captar la generación del mañana, animándoles a ser ellos mismos y a dejar brillar su personalidad".

Para ella ha sido una trabajo muy positivo:



“Ha sido una experiencia genial colaborar con H&M, ya que no solo pude ver cómo mis fotografías cobran vida en prendas de vestir, sino que también pude verlas a través de mi lente mientras tomaba las imágenes de la campaña."

Recordando un mito

El nombre de la modelo Helena Christensen ha sonado fuerte desde que en 1986 se hizo con el título de Miss Dinamarca con apenas 18 años.

Nada en ella pasaba desapercibido: su apellido, muy común en los países nórdicos; sus rasgos exóticos, herencia de su madre peruana, y unos ojos verdes que traspasaban la cámara.

En seguida se hizo un hueco entre las tops más solicitadas de los 90, y modelaba en las pasarelas más mediáticas.

El fotógrafo Peter Lindberg, que supo captar su esencia, contribuyó a su éxito al incluirla en aquella fotografía que dio la vuelta al mundo, y que catapultó a aquella generación de 'top models' que se convirtieron en iconos de la moda.

Fue junto a Linda Evangelista, Cindy Crowfford, Claudia Schiffer o Naomi Campbell una de las modelos que aún hoy, siguen dejando huella.

Y la prueba está en que la marca sueca ha querido contar con ella para lanzar una colección cápsula, urbana y delicada a la vez, perfecta para convertirse en un 'must' de nuestros armarios. Y no hace falta esperar a la primavera para llenar de flores y color nuestros looks.