Si te gusta este abrigo 'oversize' de Hailey Bieber estás de enhorabuena

Si hay una prenda que no falta en el armario (ni en el look) de Hailey Bieber ese es, sin duda, el abrigo. A la modelo la hemos visto combinarlo de diferentes maneras y optar por estilos totalmente distintos, pero todos ellos con el común denominador de la comodidad.

El último ha sido este modelo 'oversize' en color gris claro con el que la vimos este fin de semana en Los Angeles. Hailey lo llevaba con unos pantalones 'jogger' blancos, camiseta negra y zapatillas deportivas también blancas. Vamos, al más puro estilo 'comfy'.

No es la primera vez que Hailey se rinde a esta cómoda y sofisticada fórmula de estilo. Hace unos meses la vimos junto a su marido, Justin Bieber, luciendo un abrigo en color marrón claro y con un look deportivo. Es cierto, que como decimos, ella siempre ha estado ligada al fenómeno 'athleisure' y por eso no nos extraña que también haya caído rendida a la tendencia del pantalón y sudadera negra más abrigo masculino. En este caso, de nuevo 'oversize'.

Si tú también eres una apasionada de los abrigos 'oversize' como los que lleva Hailey, hemos encontrado este en Zara que seguro que te sienta muy bien y que puedes combinar tanto con falda como con pantalones.

O quizá este abrigo de lino que puedes encontrar en Massimo Dutti con corte fluido, cuello con solapa de muesca, dos bolsillos de parche y el puño abotonado. ¿Qué te parece?

Así que ya sabes, da igual que te lo pongas con jeans, con pantalones 'jogger' o incluso con falda. El abrigo 'oversize' sigue siendo esa prenda que necesitas tener sí o sí en tu armario. Cómo te la pongas es cosa tuya.