Hailey Bieber no pasa desapercibida con un total look sport de Bershka

Hailey Bieber se ha unido a ese cada vez mayor grupo de famosas internacionales que apuestan por la moda 'made in Spain'. La joven modelo ha elegido un total look cómodo y de inspiración urbana de Bershka para salir a dar una vuelta por Los Ángeles.

Un look con el que no ha pasado desapercibida ya que son dos piezas deportivas a la que se van todas las miradas. Hailey Baldwin iba tan cómoda con un total look en negro con estampados de ojos formado por una sudadera con capucha y un pantalón de chándal con puño en el tobillo.

Las dos prendas de Bershka que luce Hailey Bieber con un estilo desenfadado pertenecen a la nueva colaboración que hizo al principio de esta temporada con la marca la exitosa cantante Billie Eilish.

Quieres copiárselas a Hailey Bieber, te lo ponemos fácil, aunque advertimos que no son prendas aptas para las personas que quieran pasar desapercibidas porque llaman la atención, algo que no podía ser de otra forma estando diseñadas por la cantante Billie Eilish.

Puedes hacer como Hailey Baldwin y decantarte por hacer un total look o por combinar cada una de las prendas con otras piezas más sencillas, ya que estos diseños tienen mucha personalidad en sí mismas.

Y aquí tienes el pantalón, que por cierto se encuentra entre los 'Best sellers' de esta temporada.

Ambas prendas están disponibles tanto en talla para adultos como para niños de 10 a 12 años.

El total look de Hailey Baldwin no podemos ver, pero sí cómo ha combinado la modelo estos pantalones de chándal de algodón con un top negro y un bucket hat calentito. Dos prendas de plena actualidad este otoño. Una vez que salió a la calle, la mujer de Justin Bieber se puso la sudadera por encima y listo, un look cómodo y urbano para ir a dar una vuelta.