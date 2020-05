Los mejores looks de la alfombra roja virtual de la Gala MET

Llegó el primer lunes de mayo y las escaleras del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York no se llenaron de famosos con extravagantes diseños. En cambio, las redes fueron la alternativa para ese evento de moda que acapara toda la atención de los medios.

A la convocatoria de Anna Wintour, la presidenta de la Gala desde hace años, de celebrar una alfombra roja virtual, diseñadores, modelos, cantantes, actores y actrices no se hicieron esperar con sus instantáneas favoritas de galas pasadas. Excepto las personas a las que abiertamente ha dicho que no invitaría nunca a la gala real...

Los primeros en responder fueron el actor y cantante Jared Leto y la modelo Naomi Campbell, muy vinculada a Anna Wintour, que además ha compartido un repaso con todos los looks que ha lucido hasta la fecha.

Gala MET improvisada

Y es que, a pesar del aviso de cancelación en el mes de marzo, según se aproximaba la fecha para la que estaba programada esta gran fiesta fashion, las redes se fueron llenando de los increíbles posados vistos en anteriores ocasiones.

La mujer más poderosa de la moda, al ver el movimiento en las redes, supo que tenía que hacer algo, y animó a los invitados de otras ediciones a compartir las suyas propias.

En un vídeo publicado en YouTube a través del canal de Vogue USA, la periodista dio un discurso explicando la situación, y animando también a hacer donaciones destinadas a apoyar a instituciones del sector, que este año se están viendo muy afectadas por la situación.

Además, la cantante Florence Welch hizo una actuación desde casa, como lo hubiera hecho de haberse celebrado la gala, y como lo lleva haciendo desde hace ya un tiempo.

Un aniversario agridulce

La extensión del coronavirus llevó a que la organización emitiera un comunicado anunciando que no se celebraría la gala benéfica del 2020, en la que cada año se recaudan millones de dólares para el Instituto del Vestido.

En cambio, sí lo hará la exposición que da título a la temática de la fiesta, que este año era 'About Time: Fashion and Duration', sobre el tiempo, la moda y la duración, inspirada en la película 'Orlando' protagonizada por Tilda Swinton. Será en octubre cuando la exhibición más impresionante hasta ahora, dicho por la propia Wintour, se abra al público, que podrá ver cómo la ropa genera asociaciones temporales, combinando pasado, presente y futuro.

Con este repaso de la moda desde 1870 se conmemoraba el 150 aniversario del Museo.

Menos mal que los famosos asiduos han querido rendir ese homenaje particular a tan icónica cita y a la propia Wintour, y han compartido sus looks preferidos y fotos inéditas de momentos más personales que a veces las cámaras de los fotógrafos profesionales no logran captar, o se descartan para dejar paso a los espectaculares diseños, los verdaderos protagonistas de esa noche.

Estos son los elegidos por modelos como Cara Delevingne, Karlie Kloss, o diseñadores como Donatella Versace, y los carismáticos Olivier Rousteing, al frente de Balmain, y Jeremy Scott, Director Creativo de Moschino.