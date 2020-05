Anne Wintour tiene claro a quién no invitaría a la gala MET: a Donald Trump

Mañana estaríamos a tope sacando los diferentes looks lucidos por las celebrities durante su posado por la alfombra roja de la archiconocida gala MET, organizada por Anna Wintour. Este año, como otras muchas cosas, no se puede celebrar por culpa de la pandemia causada por el coronavirus Covid-19.

Anna Wintour, la organizadora de la gala MET, ha concedido una entrevista recientemente y en esta ha reconocido a quién no volvería a invitar a esta fiesta de la moda que se celebra todas las primaveras en Nueva York.

La editora de moda, Anna Wintour se ha visto obligada a contestar a esta controvertida pregunta durante su aparición en el programa Late Show de James Corden, que en la prueba de "Spill Your Guts o Fill Your Guts" (que sería algo así como revela tus secretos o trágatelos), le preguntó abiertamente: "¿A quién no volverías a invitar a la gala MET?"

Ante la expectativa de Anna Wintour de tener que comer un plato bastante desagradable, la organizadora de la gala MET no lo dudó y confesó que no invitaría más a Donald Trump, el controvertido y actual Presidente de los Estados Unidos.

No sería una novedad porque Donald Trump lleva unos años sin asistir a la gala MET, la última en 2012. Pero el actual Presidente de Estados Unidos ha ido en varias ocasiones a esta cita de la moda en Nueva York, bien acompañado de su mujer o de su hija Ivanka Trump.

Donald Trump no faltó a esta cita desde 2004 hasta 2008, luego 2010 y la última en 2012. Estos últimos años, no ha ido no sabemos si tanto por su agenda o porque Anna Wintour no le ha invitado, porque lo que parece claro es que si este año se elige nueva fecha para la celebración de la gala MET, su organizadora no le va a invitar y si lo hace, es porque no le quedará más remedio.