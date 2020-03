Esta primavera nos quedaremos también sin gala del MET, aplazada por la pandemia de coronavirus

No es ni mucho una sorpresa, pero no deja de ser noticiable que la Gala del MET, el gran evento anual del mundo de la moda, y una de las alfombras rojas -rosa en este caso concreto- más mediáticas junto a la de los Oscar, se posponga de forma indefinida. El motivo, tal y como ha confirmado Anna Wintour, anfitriona del evento junto al Instituto del Traje del museo neoyorkino, no es otro que el coronavirus, que también está haciendo ya estragos en Estados Unidos.

En el país de las barras y las estrellas ya se han suspendido actividades tan importantes como la NBA, la liga profesional de baloncesto, que estaba entrando en la fase decisiva de la temporada, y Donald Trump declaró hace días el estado de emergencia a nivel nacional por la expansión del Covid-19 a lo largo y ancho del país.

Teniendo esto en cuenta, además de todo lo que está ocurriendo en Europa, especialmente en Italia y España, era previsible que esto pasara por mucho que la fecha prevista de la gala fuera el 4 de mayo, todavía algo lejana en el calendario.

"Dada la inevitable y responsable decisión del Museo Metropolitano de cerrar sus puertas, 'About Time', y la gala de inauguración, no se celebrarán en la fecha prevista", ha escrito Anna Wintour en un artículo publicado en la revista de la que es editora jefe. La famosa experta en moda ha hecho referencia expresa al cierre del MET, que siguiendo la decisión de algunas de las principales pinacotecas del mundo -por obligación en países como España o Italia-, anunció que cerraba sus tres ubicaciones sin confirmar ninguna fecha de reapertura.

Ante este panorama, obviamente, los responsables de la archiconocida gala, en la que se da cita la crème de la crème de las celebrities, se han visto obligados a tomar la decisión cuanto antes de aplazarla, de forma que, entre otras cosas, se pueda detener antes de que demasiado tarde, toda la maquinaria que funciona alrededor de la misma, sobre todo en lo que a los looks de los invitados se refiere.

La decisión es histórica ya de por sí, pero tiene todavía más repercusión si tenemos en cuenta que en este 2020 el famoso museo celebra sus 150 años de historia. De hecho, la gala estaba planificada en torno a esta efeméride, e iba a contar Meryl Streep, Emma Stone y Lin-Manuel Miranda como los anfitriones junto a la mencionada Wintour.

De momento, seguiremos sin ver a la gran Meryl Streep desfilar por la alfombra roja del MET, aunque esperemos que se puedan retomar pronto los planes y se pueda celebrar la gala. Eso sería una gran noticia ya que sería una prueba inequívoca de que se ha ganado la batalla que libramos todos juntos contra el coronavirus Covid-19.