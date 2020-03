Eva González tiene una camisa blanca con flecos que es una maravilla

Con Eva González nos pasa como con Sara Carbonero, que son dos de nuestras debilidades en lo que a estilo se refiere porque es imposible no empatizar con ellas. Look con el que las vemos, look que llevaríamos tal cual. Son, en general, cómodos, elegantes y muy funcionales, que al fin y al cabo es lo que buscamos la mayoría de nosotras. Todo eso llevado al extremo se puede decir del último outfit de la presentadora sevillana.

Camisa blanca lisa, jeans oscuros, cinturón negro y botines a juego con este. Un recogido con moño alto a lo Jennifer Lopez pero más natural -como el que nos haríamos cualquier día antes de ir a trabajar- y carmín rojo pasión para iluminar un conjunto construido a base de los básicos que están en cualquier armario femenino.

Y lo mejor de todo, lo ha llevado para eso por lo que pasan tantas y tantas mujeres varias veces en su vida si son madres: la fiesta de cumpleaños de sus hijos. Más terrenal, imposible.

El pequeño Cayetano, fruto del matrimonio entre Eva González y Cayetano Rivera Ordoñez, cumplía dos años y lo ha celebrado con una gran fiesta a la que han acudido sus famosos padres así como el resto de la familia del homenajeado. Un momento informal en el que Eva ha ido sobre seguro y ha acertado de pleno.

A diferencia de los exquisitos trajes blancos que nos ha regalado en sus últimas apariciones formales, esta vez la sevillana ha lucido un conjunto de básicos que nos ha parecido la mejor de las ideas para cualquier ocasión. Sobre todo porque, pese a ser piezas claramente atemporales y en tonos sobrios como el binomio blanco y negro, guardan algo especial.

El pantalón, ajustado y las camisas con flecos en las mangas para seguir con la estética western que tanto juego ha dado en los últimos meses junto con las botas estilo cowboy. Una fórmula que es pura inspiración para el día a día no solo por lo funcional y cómodo que es sino porque, además, es de lo más favorecedor.