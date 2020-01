Nadie luce el escote de vértigo como Jennifer Lopez y ésta es la prueba

Lo vimos cuando cerró el desfile de la colección primavera verano 2020 de Versace por todo lo alto con una versión contemporánea del mítico 'Jungle dress' de la firma italiana, también en el Festival de Cine de Toronto al que acudió con un espectacular diseño amarillo de Maison Yeya, y en la presentación de su perfume con un traje blanco de Michael Kors.

Hay muchos más, pero estos tres ejemplos de looks que Jennifer Lopez ha llevado en los últimos meses tienen un mismo denominador común que no es otro que el escote en uve pronunciado, que se ha convertido sin duda en su recurso estilístico favorito.

Le gusta tanto que ha vuelto a insistir una vez más con este sensual corte, en este caso con un vestido de Elie Saab, para acudir a la gala de entrega de premios de la Asociación de Críticos de Cine de Los Angeles.

La verdad es que es normal que recurra tanto a este tipo de escote; una se queda sin palabras ante lo bien que le sienta a la artista neoyorkina, que tiene abdomen para lucir eso y mucho más.

Con estos detalles ha sumado aún más glamour

El vestido, de corte fluido, en color azul, largo y de mangas abullonadas, pertenece a la colección primavera-verano 2020 del diseñador libanés, y JLo lo ha combinado con un cartera de mano plateada brillante y un cinturón ancho con el que ha ajustado la pieza a su cintura.

No ha faltado el otro gran recurso de su lista particular de patentes, el recogido con moño alto, aunque en esta ocasión no lo ha lucido tan pulido como en ocasiones anteriores al dejar suelto un par de mechones a ambos lados del flequillo y con un curioso efecto mojado.

La mejor noticia para las que disfrutamos con los 'outfits' de la nominada a los Globos de Oro es que nos quedan todavía algunas alfombras rojas más en las próximas semanas, con los Oscar en el horizonte dentro de un mes. No sabemos si volverá a recurrir entonces a este escote en uve pronunciado que estamos a punto de bautizar como el 'escote JLo', pero tanto si lo hace como si no, estamos seguras de que nos volverá a dejar con la boca abierta una vez más.