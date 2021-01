¿Cómo elegir los mejores pendientes para cada ocasión?

Muchas veces nos pasamos horas pensando qué nos vamos a poner, eligiendo si pantalón o falda, jersey de cuello alto o de pico o incluso botas planas o con tacón. Lo que pasa es que, sin darnos cuenta, dejamos a un lado otros detalles igual de importantes como son unos pendientes.

Los pendientes suponen un toque fundamental en nuestro look, aunque muchas veces no les dedicamos la atención que merecen. No es lo mismo tener el rostro alargado que redondo, ni el pelo largo o corto. Tampoco es igual si vas a dar un vuelta con tus amigas o tienes una boda. Por eso, si logramos elegir los pendientes adecuados, ellos serán los encargados de realzar nuestro vestuario, nuestro peinado y por supuesto, nuestro estilo.

Basta con echar un vistazo a nuestras famosas favoritas para ver qué hacen ellas. Por ejemplo, Taylor Swift elige para este look en la alfombra roja unos aros que hacen juego con su vestido.

No es lo mismo si llevas un look informal y no quieres darle demasiada importancia a los pendientes. En ese caso, lo mejor es optar por unos pequeños o earcuff como los que lleva Blanca Suárez.

También está la opción de ponerte unos a juego con tu maquillaje, como hace Ester Expósito y que realzan tu look de manera prodigiosa.

Si tienes el pelo corto, como Cara Delevingne, la opción es optar por pendientes minúsculos (uno o varios, como hace ella).

A Sara Carbonero estos aros dorados le quedan de lujo.

Y siempre está la opción de los maxi, esos a los que recurren muchas famosas como Úrsula Corberó.

Una vez que tienes las claves de cómo combinarlos, aquí van cinco originales pendientes que no querrás perderte.