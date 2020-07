Millie Bobby Brown presenta su colección más especial junto a Pandora

A sus 16 años parece que no hay nada que se le resista a Millie Bobby Brown. La adolescente se dio a conocer mundialmente con su papel de Once en 'Stranger Things' y desde entonces su carrera en Hollywood es imparable y en el mundo de los negocios tampoco le va nada mal.

Hace unos meses presentaba su nueva colección de belleza llamada 'Florence by Mills' como homenaje a su abuela y ahora muestra los 'charms' que ha creado en su primera colaboración junto a Pandora.

Como no podía ser de otra forma, las cuatro creaciones de Millie Bobby Brown para Pandora Me no podían tener una temática más fresquita y estival. Este ha supuesto el primer proyecto de co-creación en el que la actriz colabora con la marca.

En concreto de esta colección tan veraniega que presenta ahora Pandora, cuatro de los charms que vas a poder comprar están disañador por Millie Bobby Brown: una estrella de mar, un flamenco, una piña y una onda marina. ¿Se te ocurren cuatro motivos más veraniegos?

Además, la actriz de 16 años ha diseñado unos exclusivos pendientes con forma de tortuga marina, uno de los animales favoritos de Millie Bobby Brown y que puedes lucir en pareja o combinándolos con alguna otra pieza de esta colección de Pandora Me. Estos pendientes tienen cristalitos en colores blancos y rosas, dos tonos perfectos para el verano.

Esta colección que tiene como gran protagonista a los charms diseñados por Millie Bobby Brown está a la venta a partir del 2 de julio y todas sus piezas tienen un precio que va desde los 10 euros.

Millie Bobby Brown está feliz con esta nueva colaboración porque el encanta el colorido y el ambiente veraniego de todos los 'charms' de Pandora Me. Además, no le pueden gustar más los 'charms' que ha diseñado ya que según sus propias palabras: "cada uno de ellos me transportan al mar y a lo divertido que puede ser el verano".