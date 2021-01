¿Por qué las famosas se rinden a un jersey de cuello alto?

¿Te imaginas tener que salir a la calle ahora y no querer pasar frío? Desde luego que existen infinidad de prendas que te ayudarán a lograrlo, desde el plumífero, el abrigo de cuadros, los pantalones de pana o las clásicas botas UGG. Pero lo que no debe faltar jamás ni en tu armario ni en tu look de invierno es un jersey de cuello alto.

Porque si eres amante de un buen jersey, lo serás aún más de los jerséis de cuello alto. Y decimos esto porque se trata del aliado perfecto gracias a su versatilidad y a que sabe adaptarse a todos tus looks creando 'lookazos' llenos de estilo. Además, los hay de muchas maneras, ya sea de punto, de lana, de terciopelo o estilo oversize. La variedad también llega a los colores, ya que los hemos visto estampados, negros, en tonos marrones, con cuadros. Vamos, para todos los gustos y edades.

Nos encanta cómo lo combina Rocío Osorno, con un chaqueta torera con botones dorados (y mascarilla, por supuesto).

Tamara Falcó lleva uno negro y como contraste un abrigo en tonos claros y piel en el cuello.

Alexa Chung arriesga mucho más al ponerse encima del jersey de cuello alto una camisa azul estilo años 70.

O Kendall Jenner, que también opta por ponérselo bajo una camisa negra. ¡Calentita a tope!

Si tú también eres una enamorada de los jersey de cuello alto, hemos seleccionado estos cinco modelos para ti. Además de bonitos y estilosos, realzan tu figura y te los podrás poner tanto con jeans, faldas o leggins (como hace la modelo Alessandra Ambrossio).