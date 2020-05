El colorido de Ágatha Ruiz de la Prada para proteger tu rostro

Vas tarde si aún no te has hecho con mascarillas con las que complementar tus looks. Que la seguridad no está reñida con darle un toque chic a tus estilismos es algo que la diseñadora Ágatha Ruiz de la Prada supo ver cuando se confeccionó sus propias mascarillas estampadas para cubrir su nariz y boca.

En cuanto las vimos supimos que nos encantaría alegrar este proceso con unas como las suyas, ¡qué suerte la nuestra (y la tuya) que acabamos de enterarnos que ha creado tres diseños para comercializar!

Aunque no es la única noticia buena que trae este lanzamiento...

Proyecto solidario en colaboración con Lidl y Save the Children

Con colores ácidos decorados con topos, corazones o labios, dibujos muy característicos de sus creaciones, llegan en julio tres tipos de mascarillas higiénicas reutilizables a las tiendas Lidl de toda España.

Se venderán en packs de 2 al precio de 3,99 euros, de los cuales la cadena de supermercados donará 1 euro a la organización Save the Children, para beneficiar en concreto al proyecto 'A tu lado', que se ha puesto en marcha para dar sustento a las familias más afectadas por la emergencia sanitaria que estamos viviendo en los últimos meses.

Sus acciones van, por ejemplo, desde dar a apoyo escolar y evitar la desconexión de niños y niñas de familias vulnerables con menos medios, hasta proveerles de alimentos.

Esta colección supone además un gesto muy significativo en apoyo al sector textil, que también se está viendo afectado. Y es que para confeccionarlas se ha recurrido a una empresa textil española dentro de la Unión Europea, y cumplen con toda la normativa, con materiales homologados y filtración bacteriana del 90%.