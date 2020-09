Miley Cyrus habla de su 'muy público' divorcio de Liam Hemsworth

Ha pasado poco más de un año desde que Miley Cyrus y Liam Hemsworth se divorciaron. Ha sido ahora cuando la cantante estadounidense se ha animado a hablar sobre el tema en una entrevista.

Pasar por una separación o divorcio no es plato de buen gusto para las personas implicadas, pero Miley Cyrus tiene muy claro que además si ese momento es "tan público" como fue su superación "apesta".

Miley Cyrus señalaba "lo que apestaba de verdad no era el hecho de que yo y alguien a quien quería nos dimos cuenta de que ya no nos queríamos de la manera que lo habíamos hecho hasta entonces". La cantante puntualizaba: "Todo eso lo llevaba bien. Lo podía aceptar. Lo que no me gustaba nada eran todas las historias y descalificaciones".

La verdad es que el divorcio entre Miley Cyrus y Liam Hemsworth nos cogió a todos por sorpresa, ya que la pareja decidió separarse pocos meses después de celebrar una romántica e íntima boda en diciembre de 2018.

Cuando salió a la luz que la pareja se separaba fueron muchos los rumores que apuntaban a que Miley Cyrus le había sido infiel a Liam Hemsworth. Unas informaciones que molestaron mucho a la cantante y que hicieron que hablara públicamente sobre el tema y lo desmintiera de forma tajante.

Comenzó a salir con Kaitlynn Carter pocas semanas después de hacerse pública su separación del actor australiano, la cantante nunca le puso los cuernos a su marido.

Miley Cyrus y Liam Hemsworth estuvieron muchos años juntos en una relación on/off que retomaron en 2016 y que como admitió la cantante en su momento, desde este momento ella estuvo completamente comprometida con esta relación.

Estuvieron felices dos años y medio pero al final no pudieron superar sus diferencias y se divorciaron por "motivos irreconciliables". No obtuvieron los papeles definitivos de divorcio hasta enero de 2020.

Hasta hace poco Miley Cyrus había rehecho su vida sentimental junto a Cody Simpson, mientras que Liam Hemsworth está saliendo con una modelo australiana.