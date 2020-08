Miley Cyrus y Cody Simpson rompen después de 10 meses de noviazgo

Parece que Miley Cyrus vive otro verano agridulce. Ahora que por fin ha encontrado la inspiración y la fuerza que necesitaba para volver a la música -acaba de lanzar por todo lo alto su canción 'Midnight sky- y dice estar más motivada que nunca en lo profesional, se le ha truncado su alegría en lo personal.

Justo un año después de su sonada -y sorprendente- separación de Liam Hemsworth y tras haberse divertido unas semanas con Kaitlyn Jenner parecía que la artista estaba feliz junto a Cody Simpson, con quien llevaba saliendo desde hace diez meses, pero acabamos de conocer que la pareja ha roto.

Según informan Page Six y TMZ, hace ya unas semanas que los cantantes no conviven a pesar de que en los últimos meses han estado muy unidos por la cuarentena -la artista se ha mostrado especialmente comprometida con todo lo relacionado con el Covid19 y no solo ha tratado de entretener a sus fans con un programa vía Instagram TV en el que ha entrevistado a compañeros de profesión sino que se ha atrevido a escribir a los presidentes de los diferentes gobiernos, incluido Pedro Sánchez, para pedir explicaciones-. Incluso aprovechando que la vena creativa había vuelto a florecer en ella, la que fuera Hannah Montana se animó a convertirse en la directora del tórrido videoclip del último single de su novio, 'Captain's dance with the devil'.

Es más, nada hacía presagiar la ruptura a comienzos de mes cuando Simpson compartió un stories en su Instagram en el que aparecen los dos en el coche y que acompañó del mensaje: "enamorado de mi mejor amiga".

De momento ninguno de los dos se ha pronunciado al respecto de esta decisión pero todo indica a que, si se trata de algo definitivo, la amistad entre ellos va a continuar porque siempre han sido grandes compañeros. “Cody estuvo a su lado y se aseguró de que no se aburriera mientras se recuperaba porque sabía desde hace un tiempo que necesitaba la cirugía”, revela una fuente cercana a la pareja a la revista People con respecto a lo que sucedió cuando tuvo que ser intervenida quirúrgicamente Miley por un problema en las cuerdas vocales.