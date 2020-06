Katy Perry tuvo pensamientos suicidas en 2017

Katy Perry acaba de conceder una entrevista en la que ha reconocido que 2017 no fue un buen año para ella. La californiana ha hecho su confesión más dura hasta el momento al reconocer que se estuvo planteando el suicidio cuando ese año rompió con Orlando Bloom.

El suicidio planeó por su cabeza no solo por su mala experiencia en su vida personal con la ruptura de su noviazgo con el actor, si no que Katy Perry estaba consiguiendo muy poco éxito con su disco 'Witness'.

Por suerte, la cantante no llevó a cabo estos malos pensamientos y hoy está feliz con Orlando Bloom junto a quien se va a convertir en madre este verano. Y en lo profesional sigue triunfando con los diferentes singles que ha ido lanzando de su nuevo álbum.

En una entrevista en la radio SiriusXM CBC ha sido donde ha reconocido que en 2017 pensó en el suicidio y lo ha explicado así: "Mi trabajo estaba en un punto que solo iba de arriba a más arriba y de repente tuve un parón, no enorme desde una perspectiva externa, pero para mí fue una auténtica catástrofe".

Katy Perry continuó: "Había dado muchísimo para sacar adelante ese trabajo y de repente me quedé a medias. Además, había roto con mi pareja (Orlando Bloom). Y entonces estaba feliz con que mi nuevo disco lo iba a petar, triunfó, pero para mí ya no fue tal el éxito. Y, me hundí".

La californiana reconoce que ese mal momento le vino muy bien para darse cuenta de todo lo que tenía y dejar de vivir siempre "como una artista del pop sedienta de éxito". Katy Perry dice que esta crisis le ayudó a sentirse agradecida: "encontré diferentes modos de dar las gracias".

Además, Katy Perry reconoció que ya está mucho mejor, después de haber estado años combatiendo con diferentes problemas que afectaban a su salud mental. En todas estas batallas hay algo que la cantante no ha perdido nunca y es la esperanza. "Mi creencia en Dios, en algo que es más grande que yo, pero siempre teniendo en cuenta que soy yo la que dirijo mi destino".

Los meses de crisis entre Katy Perry y Orlando Bloom

Katy Perry y Orlando Bloom comenzaron a salir en enero de 2016. En marzo de 2017, por razones que se desconocen, la pareja rompió y fue cuando la cantante entró en una grave crisis existencial.

Meses después, Katy y Orlando volvían a darse una oportunidad. En 2019 protagonizaron una romántica petición de mano con viaje en globo incluido y hace unos meses la cantante mostraba su embarazo en el lanzamiento de su nuevo single.

Este mismo año, Katy Perry y Orlando Bloom tenían previsto celebrar su boda en junio en Japón. Una ceremonia que decidieron cancelar por culpa del coronavirus Covid-19.