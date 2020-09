Kaia Gerber y Jacob Elordi, ¿nueva pareja a la vista?

La hija modelo de Cindy Crawford, Kaia Gerber parece que podría estar enamorada de Jacob Elordi, quien fuera la pareja de Zendaya. Esta posible nueva pareja no deja de aumentar los rumores de que entre ellos existe algo más que amistad ya que han vuelto a ser vistos juntos solos y esta vez, ¡iban cogidos de la mano!

Los rumores de que la modelo de 19 años y el actor de 23 años están juntos comenzaron cuando se les vio disfrutando de una cena en solitario el pasado 1 de septiembre, justo dos días antes del cumpleaños de Kaia.

Ahora, se les ha vuelto a ver a Kaia Gerber y Jacob Elordi de la mano paseando por las calles de Nueva York. Han sido diferentes usuarios de las redes sociales los que se han hecho eco de esta noticia.

De hecho, una usuaria de Twitter dio un paso más en sus afirmaciones y escribió que había visto a "Kaia Gerber y Jacob Elordi disfrutar de una cita en Nueva York y de la belleza con la que se agarraban", aseguraba Sabrina Stott.

i just saw jacob elordi and kaia gerber on a date in nyc and the beauty those two hold😭