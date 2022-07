Jennifer Lopez y Ben Affleck, ¡boda en Las Vegas!

'We did it', así ha titulado Jennifer Lopez la newsletter en la que ha anunciado que Ben Affleck y ella se han dado el 'sí, quiero'. La cantante y actriz ha explicado con sus propias palabras cómo ha sido su gran día. "Lo hicimos. El amor es hermoso. El amor es amable. Y resulta que el amor es paciente. Paciente de veinte años", comienza diciendo.

"Exactamente lo que queríamos. Anoche volamos a Las Vegas, hicimos fila para obtener una licencia con otras cuatro parejas, todos haciendo el mismo viaje a la capital mundial de las bodas. Detrás de nosotros, dos hombres se tomaron de la mano y se abrazaron. Frente a nosotros, una joven pareja que hizo el viaje de tres horas desde Victorville en el segundo cumpleaños de su hija, todos deseando lo mismo, para que el mundo nos reconozca como socios y declarar nuestro amor al mundo a través de la antigua y símbolo casi universal del matrimonio".

"Apenas llegamos a la pequeña capilla blanca para bodas a medianoche. Tuvieron la amabilidad de permanecer abiertos hasta tarde unos minutos, permitiéndonos tomar fotografías en un Cadillac descapotable rosa, evidentemente usado una vez por el propio rey (pero si queríamos que apareciera el propio Elvis, eso costaba más y él estaba en la cama)".

"Entonces, con los mejores testigos que puedas imaginar, un vestido de una película antigua y una chaqueta del armario de Ben, leemos nuestros propios votos en la pequeña capilla y nos entregamos los anillos que usaremos por el resto de nuestras vidas. Incluso tenían Bluetooth para una (corta) marcha por el pasillo. Pero al final fue la mejor boda posible que podíamos haber imaginado. Uno con el que soñamos hace mucho tiempo y otro que hicimos realidad (a los ojos del estado, Las Vegas, un descapotable rosa y entre nosotros) por fin, por mucho tiempo".

"Cuando el amor es real, lo único que importa en el matrimonio es el uno al otro y la promesa que hacemos de amarnos, cuidarnos, comprendernos, ser pacientes, amorosos y buenos el uno con el otro. Tuvimos eso. Y mucho más. La mejor noche de nuestras vidas. Gracias a la capilla Little White Wedding por permitirme usar la sala de descanso para cambiarme mientras Ben se cambiaba en el baño de hombres".

"Tenían razón cuando dijeron, 'todo lo que necesitas es amor'. Estamos muy agradecidos de tener eso en abundancia, una nueva familia maravillosa de cinco hijos increíbles y una vida que nunca hemos tenido más motivos para esperar. Quédate el tiempo suficiente y tal vez encuentres el mejor momento de tu vida en Las Vegas a las doce y media de la mañana en el túnel del amor, con tus hijos y la persona con la que pasarás el resto de tu vida. El amor es una gran cosa, tal vez la mejor de las cosas, y vale la pena esperar".

Jennifer Lopez y Ben Affleck, un reencuentro inesperado

Era una de las noticias más impactantes del año. Jennifer Lopez y Ben Affleck se prometían, otra vez, veinte años después de haber roto su primer compromiso.

"Es un hermoso resultado que esto haya sucedido de esta manera en este momento de nuestras vidas donde realmente podemos apreciarnos, celebrarnos y respetarnos mutuamente", decía la cantante a la revista People en un comunicado oficial. "Siempre lo hicimos, pero tenemos aún más aprecio porque sabemos que la vida puede llevarte en diferentes direcciones. Hemos estado en el juego de estar a la vista del público el tiempo suficiente para saber quiénes somos como personas y qué es lo que realmente importa y qué no importa. Tenemos hijos y nos respetamos unos a otros... Realmente vivimos nuestra vida de una manera de la que podemos estar orgullosos y nuestros hijos pueden estar orgullosos de nosotros. Simplemente estamos operando desde un lugar de amor y respeto por todos en nuestras vidas y eso es muy importante para nosotros. Sabemos cuál es la verdad y la consideramos sagrada", decía recién anunciado el compromiso.

¿Cómo fue realmente la pedida de mano?

"El sábado por la noche, mientras estaba en mi lugar favorito en la tierra (tomando un baño de burbujas), mi hermoso amor se arrodilló y me propuso matrimonio. Me pilló totalmente por sorpresa y solo lo miré a los ojos sonriendo y llorando al mismo tiempo tratando de entender el hecho de que después de 20 años esto estaba sucediendo de nuevo, literalmente me quedé sin palabras y dijo: "¿Es eso un sí?" Dije que SÍ, por supuesto, eso es un SÍ. Estaba sonriendo tan grande y las lágrimas me caían por la cara, sintiéndome tan increíblemente feliz y completa. No fue nada lujoso, pero fue lo más romántico que pude haber imaginado... solo una noche tranquila de sábado en casa, dos personas prometiendo estar siempre ahí el uno para el otro. Dos personas muy afortunadas. Quien tuvo una segunda oportunidad en el amor verdadero. El verde siempre ha sido mi color de la suerte y ahora, seguro, siempre lo será. 🍀💍💚", escribía en su newsletter.

El anillo de compromiso verde de Jennifer Lopez

Según el portal de noticia Page Six, el anillo de Jennifer Lopez es un diamante natural verde cosa que haría que su valor fuese realmente elevado. "Si eso es realmente un diamante verde, entonces estoy atónito", aseguró el CEO de The Diamond Pro, Mike Fried, a Page Six Style. "Un diamante verde de ese tamaño es increíblemente raro y empequeñecería el valor de su anillo de compromiso anterior. Valoraría el anillo en más de $5 millones y podría valer más de $10 millones".