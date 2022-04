¿Por qué el anillo de compromiso de Jennifer Lopez es verde?

El pasado viernes 9 de abril, Jennifer Lopez anunciaba a través de su página web la noticia que tanto llevábamos esperando. ¡Ben affleck le pedía matrimonio! Sí, veinte años después de su historia de amor, el actor ha vuelto a hincar rodilla delante de la cantante para pasar por el altar.

"Es un hermoso resultado que esto haya sucedido de esta manera en este momento de nuestras vidas donde realmente podemos apreciarnos, celebrarnos y respetarnos mutuamente", decía la cantante a la revista People en un comunicado oficial. "Siempre lo hicimos, pero tenemos aún más aprecio porque sabemos que la vida puede llevarte en diferentes direcciones. Hemos estado en el juego de estar a la vista del público el tiempo suficiente para saber quiénes somos como personas y qué es lo que realmente importa y qué no importa. Tenemos hijos y nos respetamos unos a otros... Realmente vivimos nuestra vida de una manera de la que podemos estar orgullosos y nuestros hijos pueden estar orgullosos de nosotros. Simplemente estamos operando desde un lugar de amor y respeto por todos en nuestras vidas y eso es muy importante para nosotros. Sabemos cuál es la verdad y la consideramos sagrada".

El anillo de compromiso verde de Jennifer Lopez

No se habla de otra cosa. Y es que el anillo con el que Ben Affleck le ha pedido matrimonio a la cantante es un diamante verde. Sí, verde.

Según el portal de noticia Page Six, el anillo de Jennifer Lopez es un diamante natural verde cosa que haría que su valor fuese realmente elevado. "Si eso es realmente un diamante verde, entonces estoy atónito", aseguró el CEO de The Diamond Pro, Mike Fried, a Page Six Style. "Un diamante verde de ese tamaño es increíblemente raro y empequeñecería el valor de su anillo de compromiso anterior. Valoraría el anillo en más de $5 millones y podría valer más de $10 millones".

Pero cuidado porque el color verde también tiene un gran significado para la cantante de 'Let’s Get Loud'. "Siempre digo que el color verde es mi color de la suerte. Tal vez puedas recordar cierto vestido verde que causó furor y que firmó Versace. Me di cuenta de que hay muchos momentos en mi vida en los que sucedieron cosas increíbles cuando vestía de verde", afirmaba recientemente en uno de los artículos incluidos en su newsletter.