Estos son los favoritos a ganar un Globo de oro el domingo

Quedan pocas horas para que tengan lugar los Globos de oro, los premios más importantes en la industria del cine después de los Oscar. Todos los años esperamos impacientes cómo nuestras estrellas favoritas desfilan por la alfombra roja del hotel Beverly Hilton de Los Angeles, pero este año nos quedaremos con las ganas.

Y es que las medidas de protección provocadas por la pandemia han hecho que esta 78ª edición de los Globos de Oro, presentada por cuarta vez (no consecutiva) por Tina Fey y Amy Poehler, se haga, por primera vez en su historia, de forma telemática.

Así, todos los ganadores recibirán sus estatuillas desde el salón de casa, siguiendo con el ejemplo de los Emmy el pasado mes de septiembre.

Un año más la quiniela sobre los posibles ganadores está abierta y, aunque la mayoría de los nominados se merecen ganar, nosotros hemos querido hacer nuestras apuestas. Eso sí, hasta la madrugada del domingo no sabremos si hemos acertado o no. ¿Qué opinas tú?

Mejor película dramática:

Nomadland

Mank

El padre

Una joven prometedora

El juicio de los 7 de Chicago

Posible ganadora:

El juicio de los 7 de Chicago

Mejor director:

Emerald Fennell ('Una joven prometedora')

David Fincher ('Mank')

Chloé Zhao ('Nomadland')

Regina King ('One Night in Miami')

Aaron Sorkin ('El juicio de los 7 de Chicago')

Posible ganador:

Aaron Sorkin ('El juicio de los 7 de Chicago')

Mejor película musical o comedia:

Borat, película film secuela

Hamilton

Music

Palm Springs

The Prom

Posible ganadora: Palm Springs

Mejor actor de drama:

Riz Ahmed ('Sound of Metal')

Chadwick Boseman ('La madre del Blues')

Anthony Hopkins ('El padre')

Gary Oldman ('Mank')

Tahar Ramin ('The Mauritanian')

Posible ganador:

Chadwick Boseman ('La madre del Blues')

Mejor actriz de drama:

Viola Davis ('La madre del blues')

Andra Day ('The United States vs Billie')

Frances McDormand ('Nomadland')

Carey Mulligan ('Una joven prometedora')

Vanessa Kirby ('Fragmentos de una mujer')

Posible ganadora:

Vanessa Kirby ('Fragmentos de una mujer')

Mejor actor en musical o comedia:

Sacha Baron Cohen ('Borat, película film secuela ')

James Corden ('The Prom')

Lin-Manuel Miranda ('Hamilton')

Andy Samberg ('Palm Springs')

Dev Patel ('La increíble historia de David Copperfield')

Posible ganador:

James Corden ('The Prom')

Mejor actriz musical o comedia:

Maria Bakalova ('Borat, película film secuela')

Kate Hudson ('Music')

Michelle Pfeiffer ('French Exit')

Rosamund Pike ('I Care A Lot')

Anya Taylor-Joy ('Emma')

Posible ganadora:

Maria Bakalova ('Borat, película film secuela')

Mejor actor de reparto:

Sacha Baron Cohen ('El juicio de los 7 de Chicago')

Daniel Kaluuya ('Judas and the Black Messiah')

Jared Leto ('Pequeños detalles')

Bill Murray ('On the Rocks')

Leslie Odom, Jr. ('One Night in Miami')

Posible ganador:

Sacha Baron Cohen ('El juicio de los 7 de Chicago')

Mejor actriz de reparto:

Glenn Close ('Hillbilly, una elegía rural')

Olivia Colman ('El padre')

Jodie Foster ('The Mauritanian')

Amanda Seyfried ('Mank')

Helena Zengel ('Noticias del gran mundo')

Posible ganadora:

Amanda Seyfried ('Mank')

Mejor guión:

Emerald Fennell ('Una joven prometedora')

Jack Fincher ('Mank')

Aaron Sorkin ('El juicio a los 7 de Chicago')

Florina Zeller y Christopher Hampton ('El padre')

Chloe Zhao ('Nomadland')

Posible ganador:

Aaron Sorkin ('El juicio a los 7 de Chicago')

De momento, solo hay dos premios que ya tenemos claros: el premio Cecil B. DeMille a toda una carrera en el cine será para Jane Fonda, mientras que el premio Carol Burnett a la trayectoria en televisión ha recaído en Norman Lear.

La madrugada del domingo, hora española, sabremos si hemos acertado o no. Se admiten tus apuestas.