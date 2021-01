¿Por qué se van a divorciar Kim Kardashian y Kanye West?

2021 ha empezado con el posible divorcio de una de las parejas más mediáticas y famosas del mundo. Nos referimos a Kim Kardashian y Kanye West, ya que, según fuentes cercanas a ellos, su matrimonio ha finalizado. Tras ocho años de relación, cuatro hijos en común y millones en juego, Kardashian parece haber contratado a la abogada especializada en los divorcios de las estrellas, Laura Wasser, la misma que llevó el de Angelina Jolie y Brad Pitt.

Los problemas entre la pareja comenzaron ya en 2020, sobre todo cuando West anunció que quería optar a la presidencia de Estados Unidos. A estas desconcertantes aspiraciones políticas habría que unir también su comportamiento, cada vez más errático e impredecible en las redes sociales y que hicieron saltar las alarmas sobre si el rapero padecía un trastorno bipolar.

Lo cierto es que varios medios estadounidenses llevan meses asegurando que West y Kardashian hacen vidas separadas, él pasando la mayor parte de su tiempo en su rancho de Wyoming y ella cuidando a sus hijos en Calabasas (California). Otros en cambio dicen que la pareja está acudiendo a sesiones de terapia matrimonial para mejorar la situación.

Uno de los momentos más críticos de la pareja fue durante el pasado 40 cumpleaños de Kim, en octubre, cuando el polémico rapero le regaló a su mujer un holograma de su padre, el fallecido Robert Kardashian. Entre otras cosas, en él se decía que Kim estaba casada con "el hombre más, más, más, mas, más, genio de todo el mundo, Kanye West". ¿Puro egocentrismo?

Una de las últimas fotos que Kim colgó en su cuenta de Instagram junto a su todavía marido, fue el pasado mes de noviembre, aprovechando el cumpleaños de West. Desde entonces solo la hemos visto junto a su familia y amigos, en concreto en Aspen, donde han pasado las Navidades y donde Kim nos dejó atónitos con uno de sus looks, firmado por la firma Schiaparelli, y que incorporaba unos abdominales artificiales a la parte superior del corsé.

No sabemos si se trataba de una maniobra de distracción o no para que la gente no comentase nada sobre su matrimonio, pero lo cierto es que desde entonces la estrella no ha vuelto a dar señales de vida mientras se acrecientan los rumores de su inminente divorcio.

Kim Kardashian y Kanye West se casaron en mayo de 2014 formando uno de los matrimonios más mediáticos del siglo XXI. Ella ha triunfado como modelo, empresaria y como protagonista del reality televisivo 'Keeping Up with the Kardashians', mientras que West está considerado uno de los raperos más importantes de la historia gracias a discos como 'Yeezus'.