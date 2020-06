Kim Kardashian ya es oficialmente multimillonaria

Puede que ya pensaras que Kim Kardashian ya era multimillonaria, pero no. La hija mediana de Kris Jenner y Robert Kardashian acaba de entrar oficialmente en este selecto grupo de personas.

Nadie puede dudar que Kim Kardashian tenía sus cuentas bancarias con millones, pero a partir de ahora va a sumar mucho más ceros a sus ya de por sí elevadas cifras.

Kim Kardashian ya puede ser declarada oficialmente como una multimillonaria más. Este cambio tan rico para ella se debe a que ha vendido una parte de su negocio de belleza KKW. La empresaria ha llegado a un acuerdo con Coty Inc. con el que esta conocida empresa del mundo de la cosmética se hace con un 20% de la empresa de Kim Kardashian.

Esta firma le ha supuesto a Kim Kardashian unos ingresos extra de 200 millones de dólares, superando así a su hermana Kylie Jenner.

Este es un éxito más para Kim Kardashian quien no ha dejado de triunfar con todos los negocios que se ha animado a abrir. La mediana de las Kardashian triunfa en el mundo de la belleza y en el mundo de la moda con su colección de ropa interior.

Kim Kardashian es ya oficialmente una multimillonaria y entra a formar parte de este selecto grupo de personas en el que también se encuentra su marido Kanye West.

El rapero se ha mostrado mucho más expresivo que otras veces y ha utilizado su cuenta de Twitter para dar la enhorabuena a su mujer por ser multimillonaria.

I am so proud of my beautiful wife Kim Kardashian West for officially becoming a billionaire



You’ve weathered the craziest storms and now God is shining on you and our family



So blessed this is still life

So I made you this still life



We love you so much pic.twitter.com/Vvtgzodnah